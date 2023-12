Piazzale Adriatico, sfondano ingresso della banca con un furgone

Attimi di vero terrore verso le ore 3,00 di questa notte (Lunedì 4 Dicembre 2023), dove i residenti dei caseggiati intorno a piazzale Adriatico, nel quartiere Montesacro, sono stati svegliati da una banda di ladri che è riuscita a penetrare all’interno della filiale della Banca Intesa Sanpaolo.

Si sono scagliati a tutta velocità con un furgone usandolo come ariete contro le vetrine blindate dell’istituto bancario Intesa Sanpaolo, e in una manciata di minuti si sono portati via l’unico bottino “facile” da sottrarre, cioè quello delle classiche casse agli sportelli.

Sono gli agenti della Polizia di Stato del III Distretto Fidene ad indagare da questa notte sul furto messo a segno da una banda di ignoti con la dinamica ormai tipica, della spaccata.

L’intervento delle Volanti della Polizia di Stato è avvenuto poco dopo le 3,00, mancando i ladri che avevano arraffato l’unico bottino accessibile lasciando perdere gli sportelli ATM e le casse veloci automatiche, per darsi velocemente alla fuga.

Quando gli agenti sono arrivati si sono trovati di fronte ad una scena di devastazione, con la vetrata blindata in frantumi.