Piazzale Clodio, bottiglia d’acqua contro il pm dopo la convalida dell’arresto del fidanzato

Momenti di pura follia al tribunale di piazzale Clodio, dove una donna ha letteralmente perso il controllo dopo aver saputo che il giudice aveva appena convalidato l’arresto del suo compagno, fermato per reati legati alla droga.

Tutto è accaduto in pochi secondi, durante l’udienza di convalida. La donna, che assisteva al procedimento, ha prima urlato contro il pubblico ministero e poi, accecata dalla rabbia, ha afferrato una bottiglia d’acqua tentando di scagliarla contro il magistrato. Solo il pronto intervento dei carabinieri ha evitato il peggio.

Non contenta, la donna ha continuato a dare in escandescenze: si è ferita da sola, sbattendo violentemente la testa contro il muro dell’aula, per poi aggredire i militari intervenuti per bloccarla, prendendoli a calci, pugni e addirittura a morsi.

Alla fine, dopo una breve colluttazione, la situazione è tornata sotto controllo. Per lei è scattata immediatamente una denuncia per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.

Il tribunale è tornato rapidamente alla normalità, ma l’episodio ha lasciato non poco sgomento tra magistrati, avvocati e forze dell’ordine presenti.

