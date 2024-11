Piazzale di Porta Pia, sopralluogo al cantiere

Sono in fase avanzata i lavori di restyling di Piazzale di Porta Pia. La prima fase del cantiere è iniziata il 30 luglio e sarà conclusa a dicembre per le festività natalizie; la seconda fase sarà realizzata nella prima parte del 2025.

L’intervento mira alla sistemazione della Piazza sede del Monumento al Bersagliere, dove è presente anche il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Nei giorni scorsi il Sindaco Gualtieri e l’assessora ai Lavori pubblici Ornella Segnalini hanno effettuato un sopralluogo per vedere la nuova pavimentazione dei marciapiedi allargati di via Nomentana tra via Ancona e via Messina e il nuovo attraversamento pedonale reso possibile dal tombamento del sottopasso inutilizzato da anni, inoltre è stata spostata la fermata del bus per rendere più sicura la banchina.

Hanno partecipato all’evento anche l’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè, la presidente e l’assessora ai LlPp del Municipio II Francesca Del Bello e Paola Rossi, i commercianti che affacciano sull’area dell’intervento e molti residenti.

Nel corso del sopralluogo ha preso parte anche il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini in rappresentanza del dicastero con cui è stata in parte condivisa l’attuazione del progetto.

L’intervento è eseguito dal dipartimento dei Lavori pubblici di Roma Capitale e rientra nell’appalto giubilare di sistemazione dei marciapiedi.

In particolare, per la riqualificazione dell’area del piazzale di Porta Pia è previsto un investimento di circa 1,4 milioni di euro, 800mila di fondi giubilari e la restante quota a carico del bilancio capitolino.

“Roma si sta aprendo a una nuova stagione, improntata sulla piena vivibilità dei luoghi. Porta Pia è un esempio di questo programma. Qui abbiamo chiuso un sottopasso inutilizzato, recuperando spazio per i pedoni, ampliato i marciapiedi, creato nuovi attraversamenti e resa più sicura l’attesa dei bus. Con l’utilizzo di materiali nuovi e con una maggiore cura del verde, restituiamo così decoro a una piazza molto frequentata.

Ma non solo: altri luoghi della città stanno avendo positive trasformazioni come Piazza Pia o come i cantieri Pnrr nelle periferie di Tor Bella Monaca e Corviale, ci sono infatti anche San Salvatore in Lauro o San Teodoro, tra gli altri, che stanno rinascendo per essere di nuovo vissuti e abitati dalle persone”, ha dichiarato il Sindaco Roberto Gualtieri.

“Siamo nei tempi e l’intervento sta riuscendo molto bene – ha commentato l’assessora Segnalini -. Un luogo cruciale per la storia della nostra città sta tornando ad essere ordinato e razionalizzato.

Soprattutto dal punto di vista della sicurezza i lavori giocano un ruolo fondamentale: i pedoni che prima dovevano attraversare alla ‘bersagliera’, di corsa, ora hanno un nuovo attraversamento; il sottopasso inutilizzato è sparito regalando spazio alle persone; la fermata dei bus è stata spostata per rendere l’attesa dei mezzi pubblici più riparata. Nel 2025 andremo avanti con la nuova aiuola e il prolungamento della ciclabile.

Vorrei ringraziare i commercianti e i residenti con cui abbiamo avuto diversi incontri per il loro continuo contributo e anche i Dipartimenti Mobilità per il supporto in fase di progettazione e Ambiente per l’apporto relativo al verde”.

