Piazzale Flaminio: venditore ambulante aggredito e accoltellato durante una rapina

Un pomeriggio di paura per un venditore ambulante di 45 anni, originario del Bangladesh, che è stato rapinato e accoltellato in pieno giorno a piazzale Flaminio, nella giornata di ieri 18 novembre, in una delle zone più trafficate di Roma.

L’uomo stava vendendo la sua merce quando è stato avvicinato da alcuni individui che, senza alcun preavviso, gli hanno sottratto gli oggetti in vendita.

Alla richiesta di riavere la sua merce, il venditore si è trovato di fronte un’aggressione violenta. I rapinatori non si sono limitati a derubarlo, ma lo hanno ferito con un coltello alla spalla sinistra, lasciandolo sanguinante e impotente.

La scena ha allarmato i passanti, che hanno prontamente allertato le forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia, che hanno avviato immediatamente le indagini per cercare di identificare i colpevoli di questa aggressione brutale.

Il 45enne, che ha riportato una prognosi di 8 giorni, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Umberto I, dove ha ricevuto le prime cure per la ferita.

