Picchiato e derubato da baby gang un 15enne al Parco Meda

Mercoledì 4 ottobre 2023 il Parco Meda a Pietralata è stato lo scenario di un’aggressione compiuta in pieno giorno da una baby gang nei confronti di un gruppo di ragazzi, uno dei quali – un quindicenne della zona – è stato picchiato e derubato. Uno dei ragazzi del gruppo di aggressori ha attirato gli ignari giovani all’interno del parco con una scusa, ma al momento in cui i ragazzi sono entrati, si sono visti circondare da un gruppo di giovani che hanno iniziato a minacciarli. I ragazzi hanno quindi iniziato a scappare, ma sono stati presto raggiunti dai teppisti che hanno cominciato a picchiare violentemente il 15enne, rubandogli il borsello che teneva a tracolla. Durante la colluttazione il ragazzo ha provato a chiedere aiuto ma purtroppo ciò non è servito a fermare l’aggressione. Dopo l’accaduto, sono accorsi in zona i carabinieri di Casal Bertone che hanno successivamente accompagnato il ragazzo all’Ospedale Pertini, dove è stato dimesso dopo essere stato medicato.

Ad intervenire sulla vicenda Marco Colarossi, Consigliere Regionale di Forza Italia e residente nello stesso quartiere, il quale ha inviato alla nostra redazione una nota con cui ci informa degli incontri istituzionali avuti subito dopo l’avvenimento per porre l’accento sul problema della criminalità nelle aree verdi della zona.

“L’aggressione avvenuta mercoledì scorso nel parco Meda, quartiere Tiburtino” dice Colarossi “è solo l’ultimo episodio di violenza e criminalità che purtroppo si verifica in questo parco e in generale in quest’area della città, che conosco molto bene. Mi sono confrontato subito con l’On. Alessandro Battilocchio, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle Periferie, e con l’assessore alla Sicurezza urbana della Regione Lazio, Luisa Regimenti, con i quali nei prossimi giorni effettuerò un sopralluogo nell’area, cercando di capire quali siano i provvedimenti più efficaci da presentare con urgenza in Parlamento e in Consiglio regionale del Lazio per porre rimedio a questa grave situazione di abbandono e di criminalità. Da anni, anche con l’associazione che ho presieduto Roadmap Aps, mi batto per far installare l’illuminazione pubblica all’interno del parco Meda e le telecamere nel quartiere. Può essere questo un primo passo concreto per aumentare il livello di sicurezza e contrastare fenomeni di criminalità e degrado”.