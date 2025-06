“Piccoli incendi sul lago” di Tiziana Prelati a Ciampino

Mercoledì 2 luglio 2025 alle ore 18.00 presso la Sala Consiliare Pietro Nenni in via Quattro Novembre 91, presentazione di “Piccoli incendi sul lago” di Tiziana Prelati (Ed. Vita Activa Nuova APS nella collana La rosa dei venti, ottobre 2024) 14 racconti brevi per un tuffo tra schegge di vita.

L’evento è organizzato in collaborazione con la Pro Loco e la Città di Ciampino ‒ Ingresso libero

Dialogherà con l’Autrice Alexandra Zambà ‒ scrittrice e regista teatrale

Moderatrice Sara Toma in rappresentanza della Pro Loco

Saluti istituzionali della Sindaca Emanuela Colella, intervento in diretta online di Eleonora A. Persico, presidente della Pro Loco

Un momento conviviale concluderà la serata.

Info: 3935640324

“… queste storie si svelano un poco alla volta, facendoci arrivare a scoprire cosa le anima per poi lasciarci a mezz’aria durante la narrazione, pronte a immergerci in nuove atmosfere. I protagonisti, uomini e donne comuni, affrontano eventi che possono stravolgere la loro quotidianità o mantenerli in una condizione di staticità inconsapevole.” Dalla nota introduttiva di Giulia Caminito scrittrice ed editor freelance.

