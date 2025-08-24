Pietralata: 67enne evade dai domiciliari e tenta di rapinare un supermercato
L'uomo è stato arrestato con l’accusa di rapina impropria e ora dovrà rispondere anche per evasione dagli arresti domiciliari
Doveva restare chiuso in casa agli arresti domiciliari, ma ha deciso di evadere per fare alcune provviste “gratis”.
La sua fuga, però, è durata poco: un 67enne romano è stato arrestato dalla Polizia dopo aver tentato una rapina in un supermercato di Pietralata nella giornata di ieri 23 agosto.
L’uomo, entrato all’interno dell’Ipercarni di via Pietralata, ha provato a portare via diversi generi alimentari senza passare dalle casse.
Colto sul fatto, ha scavalcato le barriere per fuggire, ma è stato fermato da una dipendente. A quel punto, per garantirsi la via di fuga, ha estratto un coltello minacciando chiunque provasse ad avvicinarsi.
La chiamata al 112 è partita immediatamente. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che lo hanno bloccato e ammanettato.
