Pietralata: 67enne evade dai domiciliari e tenta di rapinare un supermercato

Doveva restare chiuso in casa agli arresti domiciliari, ma ha deciso di evadere per fare alcune provviste “gratis”.

La sua fuga, però, è durata poco: un 67enne romano è stato arrestato dalla Polizia dopo aver tentato una rapina in un supermercato di Pietralata nella giornata di ieri 23 agosto.

L’uomo, entrato all’interno dell’Ipercarni di via Pietralata, ha provato a portare via diversi generi alimentari senza passare dalle casse.

Colto sul fatto, ha scavalcato le barriere per fuggire, ma è stato fermato da una dipendente. A quel punto, per garantirsi la via di fuga, ha estratto un coltello minacciando chiunque provasse ad avvicinarsi.

La chiamata al 112 è partita immediatamente. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che lo hanno bloccato e ammanettato.

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di rapina impropria e ora dovrà rispondere anche per evasione dagli arresti domiciliari.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.