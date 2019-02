Pietralata in maschera

Domenica 24 febbraio 2019 il quartiere di Pietralata sarà in festa, anzi in maschera.

Alle ore 8.30 si allestirà lo stand presso la Chiesa San Michele Arcangelo. Ore 9.30 accoglienza bimbi in largo di Pietralata.

Per le ore 10.30 è prevista la partenza della sfilata con musica, truccabimbi e tante maschere organizzata da Pietralata Insieme (rete civica, solidale e antirazzista). La sfilata in maschera si muoverà lungo via Castel Paternò, via Ludovico Pasini, via Metteo Tondi, via Capellini, via Pescosolido, piazza Federico Sacco, viale Stefanini, via Giovanni Michelotti, via di Pietralata, via Dea Opi, via Marica.

Alle ore 12.30 presentazione della Rete Pietralata Insieme.

Ore 13.00 pranzo presso la Chiesa San Michele Arcangelo, a seguire animazione.