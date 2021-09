Pietralata, in Piazza Smart incontri sull’allattamento materno con Latte & Coccole

Latte&Coccole annuncia una serie di incontri, per i Bebè Cafè a tema che periodicamente tiene presso la propria sede, e che, In occasione della Settimana Mondiale dell’Allattamento al Seno, si svolgeranno in Piazza Smart a Pietralata, in via Cave di Pietralata 69-71.

Si tratta di incontri dibattiti con merenda per mamme e future mamme in cui potranno apprendere le migliori pratiche per allattare al seno.

Gli appuntamenti sono: venerdì 1 ottobre, venerdì 8 ottobre e venerdì 15 ottobre dalle 10:00 alle 11:30.

La Settimana mondiale per l’allattamento materno

La Settimana Mondiale per l’Allattamento Materno (SAM), ogni anno raggruppa l’impegno e gli sforzi di tutti i promotori dell’allattamento materno, i governi e numerosi enti per sensibilizzare l’opinione pubblica e per generare sostegno all’alimentazione al seno materno dei neonati e sottolineare le correlazioni tra l’allattamento e la salute psicofisica della mamma e del bambino.

Per informazioni sulle iniziative in Piazza Smart e contatti, Elisabetta Di Girolamo Community Manager della Piazza Smart di Pietralata cell. 3665692587.

L’Associazione di Promozione sociale Late&Coccole, ha sede in Via Cave di Pietralata n. 14/D, 1° piano.