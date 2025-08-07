Pigiama party… con consegna inclusa: arrestato baby spacciatore in zona Prati

Organizzava notti tra amici all’insegna della convivialità. Ma al momento dei saluti, al posto del classico “a presto”, consegnava hashish e marijuana, rigorosamente dietro pagamento.

Il protagonista di questo “servizio porta a porta” è un giovane romano, arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Tutto è partito da una soffiata anonima arrivata tramite l’app YouPol, lo strumento digitale che consente di segnalare episodi di illegalità direttamente alle forze dell’ordine.

Nel messaggio si parlava di un’abitazione in via Tibullo, nel quartiere Prati, dove un ragazzo sarebbe stato impegnato in un’attività di spaccio mascherata da innocente ospitalità.

Appostamenti e blitz

A prendere in carico il caso sono stati gli agenti del Commissariato Borgo, che dopo alcuni giorni di appostamenti hanno notato strani movimenti all’ingresso della palazzina.

Proprio intorno all’ora di pranzo, due coetanei del ragazzo sono usciti dall’appartamento, visibilmente agitati. Fermati per un controllo, hanno subito confessato di aver acquistato dell’hashish, mostrando agli agenti le dosi appena ricevute.

A quel punto, è scattata la perquisizione domiciliare: nella camera da letto del giovane, i poliziotti hanno trovato 500 grammi di sostanza stupefacente già divisa in confezioni pronte alla vendita, nascosta all’interno di caramelle e chewing gum, oltre al classico kit per il confezionamento: bilancini di precisione, bustine e taglierini.

Ordini via smartphone

Durante il blitz, è saltato fuori anche un secondo telefono, presumibilmente usato per ricevere gli “ordini” da amici e clienti. Un vero e proprio dispositivo di servizio, separato dal telefono personale, per mantenere la doppia vita ben organizzata.

Il giovane, minorenne, è stato arrestato. Su richiesta della Procura della Repubblica per i Minorenni, il GIP ha convalidato la misura e disposto l’applicazione di una misura cautelare.

