Pigneto, giovane americana di 21 anni muore dopo aver mangiato un panino

Era un tranquillo pomeriggio romano, quando la vita di una giovane ragazza americana si è spezzata all’improvviso. Una semplice pausa pranzo si è trasformata in una tragedia, consumatasi in pochi, drammatici minuti.

Mercoledì 2 aprile, intorno alle 14:30, una studentessa di 21 anni, ospite di una residenza per giovani americani in via Casilina, ha iniziato a sentirsi male poco dopo aver mangiato un panino in un locale vicino.

La ragazza, allergica a determinati alimenti, è entrata in choc anafilattico mentre camminava lungo la strada. Un malore improvviso, un crollo inaspettato: in pochi attimi, la sua condizione è precipitata.

I passanti hanno subito chiamato il 118. I soccorritori sono arrivati in pochi minuti, provando disperatamente a salvarla: somministrazione di cortisonici, massaggio cardiaco per oltre mezz’ora, ogni tentativo di rianimazione possibile. Ma il destino era già segnato. Per la giovane non c’è stato nulla da fare.

Ora gli inquirenti del commissariato Porta Maggiore indagano su quanto accaduto. Tra le ipotesi al vaglio, il sospetto che la ragazza, forse a causa di difficoltà linguistiche, non sia riuscita a comprendere la presenza di allergeni nel cibo che aveva ordinato. Un dettaglio che potrebbe essere stato fatale.

La sua salma è stata affidata alla magistratura, mentre resta aperto l’interrogativo: si poteva evitare questa tragedia? Un’informazione più chiara sugli ingredienti avrebbe potuto salvarle la vita? interrogativi che, molto spesso arrivano troppo tardi.

