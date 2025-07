Pigneto, rider aggredito e rapinato durante la consegna. Arrestato un 41enne

Un turno di lavoro come tanti, una consegna da recapitare a bordo della sua bici elettrica. Ma per un rider di 24 anni, di origine indiana, quello che sembrava un normale servizio è diventato un incubo.

È successo in via Fanfulla da Lodi, nel cuore del quartiere Pigneto, dove il giovane è stato aggredito e rapinato da tre uomini, uno dei quali è stato arrestato poco dopo dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma.

Secondo quanto ricostruito dai militari, tutto è avvenuto in pochi secondi. Il rider stava percorrendo la strada a bordo della sua bici elettrica quando è stato avvicinato da tre sconosciuti.

Uno di loro, un 41enne libico con precedenti penali, lo avrebbe colpito con una violenta testata al volto, per poi strappargli lo smartphone e la bicicletta.

Nonostante le ferite, il giovane non si è arreso: avrebbe inseguito i tre aggressori ed è riuscito a bloccare l’autore materiale dell’aggressione, mentre gli altri due si davano alla fuga con la refurtiva.

Allertati da una chiamata al 112, i Carabinieri sono intervenuti sul posto e hanno preso in consegna il 41enne, già fermato dalla vittima.

Il rider, ferito, è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale “Vannini”, dove i medici gli hanno riscontrato lesioni al volto e lo hanno dimesso con una prognosi di 30 giorni.

L’uomo è stato arrestato per rapina e lesioni personali aggravate e condotto presso il Tribunale di Piazzale Clodio, dove il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma, sono ora concentrate sull’individuazione degli altri due complici. I militari stanno acquisendo immagini da telecamere della zona e ascoltando possibili testimoni.

