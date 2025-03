Pigneto, sala scommesse sotto sigilli: chiusura prolungata

Al Pigneto, la serranda di una sala scommesse rimarrà abbassata più a lungo del previsto. Dopo una prima chiusura di sette giorni imposta un mese fa, il Questore di Roma ha deciso di prolungare lo stop per altri venti giorni.

La motivazione? La presenza ripetuta di soggetti pregiudicati e di minorenni all’interno del locale, nonostante il precedente provvedimento.

L’attività era già finita sotto la lente della Polizia di Stato, che in più occasioni aveva riscontrato violazioni gravi, tra cui l’ingresso di giovani non autorizzati al gioco d’azzardo.

Un episodio che, a fine gennaio, aveva portato alla prima sospensione della licenza, applicando l’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.).

Ma il segnale lanciato dalle autorità non è stato recepito. Anzi, già il giorno della notifica della chiusura, gli agenti del Commissariato Porta Maggiore avevano trovato nuovi minorenni all’interno dell’esercizio.

E i controlli successivi hanno rivelato un quadro ancora più preoccupante: durante una perquisizione accurata del locale, sono stati rinvenuti quattro involucri di sostanza stupefacente, subito sequestrati.

Una sospensione esemplare: la responsabilità degli esercenti nella tutela dei giovani

La mancanza di collaborazione del titolare e la reiterazione delle violazioni hanno reso inevitabile il nuovo decreto di sospensione, questa volta più severo.

Un provvedimento che non è solo una sanzione, ma un chiaro monito sulle responsabilità degli esercenti nella tutela dei più giovani.

La lotta alla ludopatia minorile e al rischio di accesso incontrollato al gioco d’azzardo online resta una priorità per le istituzioni, e questa chiusura si inserisce in un piano più ampio di controlli e interventi per arginare fenomeni pericolosi per il tessuto sociale del quartiere.

