Pigneto: scippa una donna e la trascina in strada per strapparle la borsa, arrestato 43enne romano

È servito un lungo e minuzioso lavoro investigativo della Polizia di Stato, sotto il coordinamento della Procura di Roma, per individuare il presunto autore di una brutale rapina avvenuta a fine agosto nel quartiere Pigneto.

Il sospettato, un uomo di 43 anni con precedenti di polizia, è stato arrestato e condotto in carcere in esecuzione di una misura cautelare disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP).

La rapina in pieno giorno:

L’episodio, avvenuto in un pomeriggio di fine estate, si è verificato poco dopo le 13:30. Una donna passeggiava per le strade del Pigneto quando è stata avvicinata da un uomo a bordo di uno scooter bianco. In pochi istanti, il rapinatore ha afferrato con violenza la borsa della vittima, tentando di strapparla.

La donna ha cercato di resistere, trattenendo la borsa con tutte le sue forze. Ma l’uomo non si è fermato, trascinandola lungo la strada. L’aggressione è terminata solo quando la vittima è caduta al centro della carreggiata, ferendosi gravemente.

Portata in ospedale dai soccorsi, i medici le hanno diagnosticato la rottura dell’omero, un infortunio che ha richiesto cure immediate.

Le indagini: telecamere e perquisizioni

Sin dalle prime ore dopo il fatto, il caso è stato affidato agli investigatori del commissariato Porta Maggiore.

Con il coordinamento della Procura di Roma, gli agenti hanno avviato un’approfondita analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nel quartiere.

Dopo giorni di lavoro, le forze dell’ordine sono riuscite a restringere il cerchio e individuare un sospettato. Gli indizi raccolti sul suo conto sono stati ulteriormente rafforzati dalle perquisizioni effettuate presso la sua abitazione.

Qui, gli agenti hanno trovato gli abiti che l’uomo avrebbe indossato durante la rapina, un dettaglio che si è rivelato cruciale per consolidare le accuse.

Il profilo del sospettato:

L’indagato è un 43enne romano, noto alle forze dell’ordine per una lunga serie di precedenti di polizia.

La sua identità e il coinvolgimento nella rapina sono stati confermati da una combinazione di indizi tecnici e investigativi, che hanno permesso alla Procura di chiedere e ottenere l’emissione di una misura cautelare.

L’arresto:

L’ordine di custodia cautelare è stato eseguito dagli stessi agenti del commissariato Porta Maggiore. Dopo le procedure di rito, l’uomo è stato accompagnato in carcere, dove ora dovrà rispondere delle accuse a suo carico.

Sostieni Abitarearoma è importante, clicca qui! ↙

è importante, clicca qui! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che provvederà alla rimozione.