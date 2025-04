Pioggia e vento flagellano la Capitale: 150 interventi e Metromare paralizzata

Una lunga notte di vento e pioggia ha trasformato Roma in un campo di battaglia.

Raffiche intense, piogge battenti e alberi sradicati hanno provocato disagi diffusi in tutta la Capitale, con decine di interventi d’emergenza e trasporti nel caos, soprattutto nella zona sud della città e nei Castelli Romani.

Dalle prime ore di mercoledì 16 aprile, il vento ha soffiato con forza crescente su Roma e provincia, costringendo vigili del fuoco e Polizia Locale a oltre 150 interventi.

Rami spezzati e alberi caduti sono stati segnalati in numerosi quartieri. Particolarmente critica la situazione a Ostia, dove un grosso albero è precipitato su tre auto parcheggiate in corso Duca di Genova, fortunatamente senza feriti.

A Colle dei Pini, i residenti hanno segnalato pali della luce pericolanti, mentre a Fonte Meravigliosa alcuni rami sono finiti sul viale pedonale che conduce alla scuola elementare tra via Riccardo Forster e via Ugo Inchiostri. Un’altra pianta è crollata sulla carreggiata in via Ardeatina, complicando ulteriormente la circolazione.

La furia del maltempo ha paralizzato anche la linea ferroviaria Metromare (ex Roma-Lido): un albero caduto ha tranciato la linea elettrica tra Ostia Antica e il capolinea Colombo, interrompendo la circolazione in entrambe le direzioni.

Sono stati attivati bus sostitutivi, ma i disagi sono stati inevitabili, con pendolari bloccati e corse rallentate per ore. Solo in tarda mattinata, attorno alle 10, la situazione è tornata alla normalità, almeno tra Porta San Paolo e Acilia, mentre il tratto tra Acilia e Colombo è rimasto critico.

Anche i Castelli Romani sono stati messi a dura prova. Dalla tarda serata del 16 aprile, i vigili del fuoco hanno effettuato un centinaio di interventi, affrontando gli stessi scenari di Roma: alberi pericolanti, strade bloccate, rami abbattuti.

Tutto era stato preannunciato dal sistema regionale di Protezione Civile, che aveva emesso un’allerta meteo per vento da mercoledì e per pioggia da giovedì 17 aprile.

