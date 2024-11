Piper chiuso per 10 giorni, troppe risse e aggressioni

Chiusura temporanea per lo storico locale di via del Tagliamento, nel cuore del quartiere Coppedè. Il Questore di Roma ha disposto la sospensione dell’attività per dieci giorni, dopo una serie di controlli che hanno evidenziato gravi criticità legate all’ordine e alla sicurezza pubblica.

Il provvedimento, notificato questa mattina alla titolare dagli agenti del II Distretto Salario Parioli e della Divisione Polizia Amministrativa, riguarda la sospensione dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande, alle esecuzioni musicali e al trattenimento danzante.

Alla base della decisione, un quadro preoccupante: oltre mille persone all’interno del locale, a fronte di una capienza massima di 390; omessa vigilanza sul rispetto del divieto di fumo; e personale privo delle qualifiche necessarie, come nel caso degli steward identificati senza il titolo idoneo.

Ma non è tutto. L’assembramento all’ingresso del locale era tale da creare un serio disturbo alla quiete pubblica e intralci alla circolazione stradale.

A ciò si aggiungono numerosi episodi di violenza: da gennaio 2024 ad oggi, infatti, si sono registrate risse e aggressioni, sia all’interno del locale che nelle sue immediate vicinanze, coinvolgendo i suoi frequentatori.

Secondo quanto emerso, il locale rappresentava non solo un pericolo per la sicurezza, ma anche un contesto che favoriva condotte illecite e attirava persone socialmente pericolose.

Il Questore, applicando l’articolo 100 del T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), ha ritenuto necessario sospendere l’attività per tutelare l’incolumità pubblica e ristabilire l’ordine.

