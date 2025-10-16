Pisana, incendio in un terreno svela una discarica abusiva: 50 metri cubi di rifiuti tra le fiamme

Un incendio divampato ieri mattina in un terreno privato del quartiere Pisana ha portato alla luce una vera e propria discarica abusiva.

Le pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale, del XII Gruppo Monteverde, sono intervenute inizialmente per gestire la viabilità e mettere in sicurezza l’area, ma una volta sul posto si sono trovate davanti a una distesa di rifiuti di ogni tipo, parte dei quali era già stata avvolta dalle fiamme.

Sul terreno, di circa 3.500 metri quadrati, gli agenti hanno contato oltre 50 metri cubi di materiali abbandonati: plastica, carta, metalli, legname e scarti edilizi, accumulati nel tempo fino a trasformare l’area in un pericoloso deposito a cielo aperto.

Le operazioni di spegnimento e bonifica hanno richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco, mentre la Polizia Locale ha provveduto al sequestro dell’intera area e alla denuncia del proprietario del terreno, un uomo italiano di 64 anni, per reati ambientali legati allo stoccaggio illecito di rifiuti.

Gli investigatori stanno ora approfondendo la posizione del proprietario e di altri soggetti ritenuti potenzialmente coinvolti nell’innesco dell’incendio.

Le verifiche proseguiranno per accertare la natura dei materiali bruciati e l’eventuale presenza di sostanze pericolose disperse nell’ambiente.

