Piselli: legumi funzionali tra nutrizione e benessere

I piselli (Pisum sativum L.) sono tra i legumi più diffusi e consumati al mondo, apprezzati da sempre per il loro valore nutrizionale e la loro versatilità in cucina.

Oltre a rappresentare una fonte accessibile di nutrienti, negli ultimi anni sono stati sempre più studiati per il loro ruolo nel promuovere la salute, grazie alla presenza di numerosi composti bioattivi.

Dal punto di vista nutrizionale, i piselli forniscono una combinazione equilibrata di proteine vegetali, carboidrati complessi e fibra alimentare.

Le proteine contribuiscono al mantenimento dei tessuti e della massa muscolare, mentre i carboidrati vengono digeriti lentamente, favorendo un rilascio graduale di energia.

Questa caratteristica aiuta a mantenere stabili i livelli di glucosio nel sangue, rendendo i piselli un alimento interessante anche per il controllo metabolico.

La componente glucidica presenta caratteristiche particolari: l’amido dei piselli contiene una quota significativa di amilosio, una forma meno facilmente digeribile. Questo si traduce nella presenza di amido resistente e lentamente digeribile, che contribuisce a ridurre la risposta glicemica dopo i pasti.

Insieme alla fibra alimentare, questo aspetto rende i piselli un alimento a basso indice glicemico.

La fibra, presente sia nel tegumento sia nella parte interna del seme, svolge un ruolo centrale. Favorisce la regolarità intestinale, contribuisce al senso di sazietà e può aiutare a ridurre l’assorbimento del colesterolo.

Inoltre, alcune componenti della fibra agiscono come prebiotici, sostenendo l’equilibrio del microbiota intestinale.

Accanto ai nutrienti principali, i piselli contengono diversi composti bioattivi, tra cui polifenoli, flavonoidi e acidi fenolici. Queste sostanze, concentrate soprattutto nella buccia e nei baccelli, sono note per la loro attività antiossidante, ovvero la capacità di contrastare lo stress ossidativo e proteggere le cellule dai danni.

Un ulteriore elemento di interesse riguarda le proteine dei piselli. Durante la digestione o attraverso specifici processi, queste possono liberare peptidi bioattivi, piccole molecole in grado di esercitare effetti benefici sull’organismo.

Alcuni di questi composti sono stati associati alla regolazione della pressione arteriosa e alla protezione contro i processi infiammatori.

Nel complesso, gli effetti positivi dei piselli derivano dalla sinergia tra le diverse componenti. Fibre, proteine e composti bioattivi agiscono insieme contribuendo al mantenimento della salute cardiovascolare, al controllo del metabolismo e al benessere dell’intestino.

Per questo motivo, il consumo regolare di legumi è spesso associato a una riduzione del rischio di malattie croniche.

È importante considerare anche la presenza di alcuni composti anti-nutrizionali, come inibitori enzimatici, che possono ridurre l’assorbimento di minerali. Tuttavia, questi effetti possono essere limitati grazie alla cottura o ad altri trattamenti, e in alcuni casi tali sostanze mostrano anche proprietà benefiche, come attività antiossidante.

Infine, i piselli offrono spunti interessanti anche in ottica di sostenibilità. Parti normalmente scartate, come i baccelli, contengono ancora quantità rilevanti di composti bioattivi e potrebbero essere valorizzate per la produzione di ingredienti funzionali o nutraceutici.

Nel complesso, i piselli rappresentano un alimento semplice ma nutrizionalmente ricco, in cui la combinazione di nutrienti e sostanze bioattive contribuisce al benessere generale. La loro integrazione nella dieta quotidiana riflette un equilibrio tra tradizione alimentare e conoscenze scientifiche sempre più consolidate.

La ricetta: Calamari ripieni di piselli

Ingredienti

8 calamari medi puliti

200 g di piselli (freschi o surgelati)

150 g di provola (meglio se affumicata)

1 uovo

40 g di parmigiano grattugiato

1 spicchio d’aglio

Olio extravergine d’oliva

Sale e pepe q.b.

Prezzemolo fresco tritato

1 fetta di pane raffermo (facoltativa, per più struttura)

Mezzo bicchiere di vino bianco

Dosi per 4 persone

Procedimento

Pulire i calamari, separare i tentacoli e tritarli finemente. In padella, far soffriggere aglio e olio, aggiungere i tentacoli e cuocere per 3 minuti. Unire i piselli e portare a cottura. Trasferire tutto in una ciotola: aggiungere provola a cubetti, uovo, parmigiano, prezzemolo, sale e pepe. Se si desidera un ripieno più compatto, aggiungere il pane ammollato e strizzato.

Riempire i calamari senza pressare troppo e chiudere con uno stecchino. In padella con olio, rosolare i calamari, sfumare con vino bianco e cuocere coperto per circa 20 minuti a fuoco dolce. Servire su una crema di piselli liscia, con un filo di olio EVO e scorza di limone per una maggiore freschezza.

Chef Nausica Ronca

Bibliografia utilizzata

-British Journal of Nutrition 108 (2012) S3–S10. https://doi.org/10.1017/S0007114512000852

-Antioxidants 11 (2022) 105. https://doi.org/10.3390/antiox11010105

-Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety 19 (2020) 1835-1876. https://doi.org/10.1111/1541-4337.12573

-Frontiers in Nutrition 12 (2025) 1550142. https://doi.org/10.3389/fnut.2025.1550142

♦ Questo articolo fa parte della rubrica “Le tre C della Salute: Cibo, Chimica, Cucina”, un viaggio tra scienza e sapori della cucina mediterranea, a cura del Prof. Stefano Cinti.

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