Noci: il cuore nutraceutico tra polifenoli, omega-3 e neuroprotezione

Le noci (Juglans regia L.) rappresentano uno degli alimenti più antichi e preziosi della dieta mediterranea e di molte tradizioni alimentari nel mondo. Dietro la loro forma evocativa, che richiama quella del cervello, si cela una complessa matrice nutrizionale e fitochimica che negli ultimi decenni ha attirato sempre più l’attenzione scientifica. Le noci non sono soltanto una fonte energetica, ma un vero alimento funzionale, capace di contribuire alla salute cardiovascolare, metabolica e cognitiva.

Dal punto di vista nutrizionale, le noci sono caratterizzate da un elevato contenuto lipidico (50-75% del peso), costituito prevalentemente da acidi grassi insaturi. In particolare, si distinguono per l’elevata presenza di acidi grassi polinsaturi, tra cui l’acido linoleico (ω-6) e l’acido α-linolenico (ω-3), quest’ultimo noto per le sue proprietà antinfiammatorie. A ciò si aggiungono proteine di buona qualità, fibra alimentare, magnesio, fosforo e vitamina E, rendendo le noci un alimento ad alta densità nutrizionale.

La loro vera ricchezza risiede nella frazione fitochimica. Le noci sono una delle principali fonti alimentari di polifenoli, comprendenti acidi fenolici (come acido ellagico e gallico), flavonoidi (catechine e quercetina) e proantocianidine. Studi analitici hanno dimostrato che, tra i diversi tipi di frutta secca, le noci presentano il contenuto più elevato di polifenoli totali e una delle più alte efficacie antiossidanti. Questi composti, spesso legati alla matrice fibrosa, vengono in parte liberati durante la digestione o processi tecnologici, contribuendo alla capacità antiossidante complessiva.

Il contenuto e la biodisponibilità dei composti bioattivi possono variare in funzione di diversi fattori, tra cui la varietà, le condizioni di coltivazione e i trattamenti post-raccolta. Ad esempio, la tostatura può indurre modificazioni nella composizione fenolica, con effetti variabili sull’attività antiossidante, dovuti alla trasformazione o liberazione di alcune molecole. Parallelamente, anche le diverse frazioni del frutto (come la pellicola e persino il guscio) presentano concentrazioni significative di composti fenolici, suggerendo un potenziale impiego in ottica di valorizzazione degli scarti.

Dal punto di vista biologico, l’attività delle noci è strettamente legata alla sinergia tra acidi grassi insaturi e composti fenolici. Numerosi studi hanno evidenziato effetti positivi sul profilo lipidico, con riduzione del colesterolo LDL e miglioramento della funzione endoteliale. Inoltre, i polifenoli delle noci mostrano la capacità di legarsi alle lipoproteine, contribuendo a proteggerle dai processi ossidativi coinvolti nell’aterosclerosi.

Particolarmente interessante è il ruolo delle noci nella salute del sistema nervoso. Le evidenze indicano che il loro consumo può contribuire alla riduzione dello stress ossidativo e dell’infiammazione neuronale, fattori chiave nei processi di invecchiamento cerebrale e nelle patologie neurodegenerative.

I composti bioattivi presenti nelle noci, tra cui polifenoli, acidi grassi omega-3 e peptidi bioattivi, agiscono riducendo la produzione di radicali liberi, migliorando le difese antiossidanti e riducendo la produzione di citochine pro-infiammatorie. Studi sperimentali e clinici suggeriscono inoltre un possibile miglioramento delle funzioni cognitive e della memoria associato a un consumo regolare di noci.

Un ulteriore elemento di interesse riguarda l’interazione tra noci e microbiota intestinale. Alcune ricerche indicano che il consumo di noci può modulare positivamente la composizione della flora intestinale, contribuendo indirettamente alla riduzione dei processi infiammatori sistemici e al mantenimento dell’omeostasi metabolica.

Nel complesso, le noci si configurano come un alimento altamente funzionale, in cui la combinazione di lipidi di qualità, composti fenolici e micronutrienti genera effetti sinergici sulla salute. Il loro consumo regolare, inserito in un contesto alimentare equilibrato, rappresenta un esempio concreto di come tradizione e ricerca scientifica possano convergere nella definizione di modelli alimentari orientati alla prevenzione.

La ricetta: Crostata di noci

Ingredienti

Per la pasta frolla

250 g farina 00

125 g burro freddo

100 g zucchero

1 uovo intero

Scorza di limone

1 pizzico di sale

Per il ripieno

200 g noci sgusciate

120 g miele (meglio se millefiori o di castagno)

100 g zucchero di canna

100 mL panna fresca

50 g burro

1 cucchiaino estratto di vaniglia

1 pizzico di sale

Procedimento

Preparare la frolla. Lavorare velocemente farina e burro freddo. Aggiungere zucchero, uovo, scorza di limone e sale. Formare un panetto e lasciar riposare in frigorifero per almeno 30 minuti. Preparare il ripieno. In un pentolino sciogliere burro, miele e zucchero. Aggiungere la panna e portare a leggero bollore. Unire le noci tritate grossolanamente, la vaniglia e il sale. Mescolare e lasciar intiepidire. Assemblare frolla e ripieno. Stendere la frolla e rivestire uno stampo da crostata. Versare il ripieno di noci e livellare. Cuocere in forno statico a 180°C per circa 30 minuti, finché non si ottiene la colorazione dorata. dorata. Lasciar raffreddare completamente: il ripieno si stabilizzerà diventando cremoso e compatto.

Chef Nausica Ronca

Bibliografia utilizzata

-Food & Function 3 (2012) 1036–1046. https://doi.org/10.1039/C2FO30062A

-Biomass Conversion and Biorefinery 10 (2020) 123–133. https://doi.org/10.1007/s13399-019-00459-5

-Nutrients 12 (2020) 550. https://doi.org/10.3390/nu12020550

-Nutrients 14 (2022) 4360. https://doi.org/10.3390/nu14204360

♦ Questo articolo fa parte della rubrica “Le tre C della Salute: Cibo, Chimica, Cucina”, un viaggio tra scienza e sapori della cucina mediterranea, a cura del Prof. Stefano Cinti.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.