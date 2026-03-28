Che fretta c’era, cara primavera? Il dilemma tra salute della pelle e vitamina D
Con il ritorno del sole, dermatologi e nutrizionisti si confrontano su un tema scottante: come proteggersi dai raggi UV senza rinunciare alla preziosa "vitamina del sole"
Con l’arrivo della primavera, il desiderio di trascorrere tempo all’aria aperta diventa irresistibile. Le giornate si allungano e l’esposizione solare aumenta progressivamente, portando con sé benefici per l’umore e il sistema immunitario. Tuttavia, questo risveglio stagionale nasconde delle insidie per la nostra pelle: secchezza, prurito, eczemi e dermatiti sono dietro l’angolo per chi si espone senza le dovute cautele.
L’uso della crema solare è il dogma della dermatologia moderna. I filtri SPF (Sun Protection Factor) sono essenziali per prevenire l’invecchiamento precoce della pelle (photoaging) e, soprattutto, per ridurre il rischio di tumori cutanei. Eppure, negli ultimi anni, è emerso un paradosso che preoccupa molte persone: se la crema blocca i raggi UVB, responsabili della sintesi della vitamina D, rischiamo di andare incontro a una carenza cronica?
La vitamina D è fondamentale per la salute delle ossa e per il corretto funzionamento del sistema immunitario. Molti studi recenti, tuttavia, indicano che l’uso comune delle creme solari non impedisce drasticamente la produzione di questa vitamina.
Il motivo è duplice: da un lato, raramente applichiamo la quantità di crema necessaria per ottenere lo schermo totale dichiarato sulla confezione; dall’altro, la pelle è estremamente efficiente.
È stato dimostrato che bastano 15-20 minuti di esposizione di braccia, gambe e viso, circa tre volte a settimana, per coprire il fabbisogno medio.
Come trovare l’equilibrio?
La parola chiave è “esposizione consapevole”. Gli esperti suggeriscono di:
- Privilegiare le ore meno calde: esporsi per brevi periodi senza protezione nelle prime ore del mattino o nel tardo pomeriggio per stimolare la vitamina D.
- Usare la protezione alta: applicarla sempre durante le ore di punta (11:00-16:00) o in caso di esposizioni prolungate.
- Alimentazione e integrazione: monitorare i propri livelli ematici e, su consiglio medico, integrare la vitamina D a un’alimentazione bilanciata (tutto l’anno) nei mesi meno soleggiati.
In conclusione, la protezione non deve diventare una fobia. Proteggere la pelle è un atto di prevenzione necessario, ma bastano pochi minuti di luce naturale per garantire al nostro organismo il carburante necessario per stare bene.
Per approfondimento:
https://www.facebook.com/BONUMVITAENUTRIZIONE
Passeron, T., et al. (2019). “Sunscreen photoprotection and vitamin D status.” British Journal of Dermatology.
Neale, R. E., et al. (2019). “The effect of sunscreen on vitamin D: a review.” British Journal of Dermatology.
Holick, M. F. (2017). “The vitamin D deficiency pandemic: Approaches for diagnosis, treatment and prevention.” Reviews in Endocrine and Metabolic Disorders.
Ministero della Salute (Italia). Linee guida per l’esposizione solare e la prevenzione del melanoma.
Tra sole e pelle… non mettere il vetro!
Un’armatura contro le radiazioni: la pelle
Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.