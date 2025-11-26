Planetario di Roma, dal 29 novembre riparte la programmazione

Da sabato 29 novembre, in occasione della XV edizione di Musei in Musica, riprende la programmazione del Planetario di Roma, che invita cittadini e appassionati a partire dalle ore 20.00 per lo spettacolo “Musica tra le Stelle”: un viaggio tra costellazioni e miti celesti ispirati all’arte di Euterpe, dai quali si partirà per un’avventura che si spingerà fino ai confini del Cosmo, toccando affascinanti temi di cronaca astronomica, come la celebre cometa interstellare 3I/ATLAS.

Lo spettacolo verrà riproposto anche alle 21.30 e alle 23.00 ( per tutte le repliche è obbligatorio l’acquisto on line del biglietto a tariffazione vigente ).

Al termine di ciascuna replica, il pubblico potrà sottoporre le proprie domande agli astronomi del Planetario.

Da domenica 30 novembre ripartirà la programmazione ordinaria del planetario, prenotabile con le consuete modalità dal sito. Dalle ore 10.00 alle 18.00, si svolgeranno gli spettacoli: “Space Opera” (ore 10.00); “Interstellari – il viaggio delle sonde Voyager” (ore 11.00); “Girotondo tra i pianeti” (ore 12.00); “Interstellari – il viaggio delle sonde Voyager” (ore 16.00); “Ritorno alle stelle” (ore 17.00); “La notte stellata” (ore 18.00).

I biglietti per gli spettacoli astronomici previsti per la sera di Musei in Musica, per la giornata di domenica 30 novembre e per tutto il mese di dicembre si potranno acquistare sul sito www.planetarioroma.it a partire dalle ore 12.00 di giovedì 27 novembre.

PLANETARIO DI ROMA

Museo della Civiltà Romana – Piazza Giovanni Agnelli, 10 – Roma

Sito: www.planetarioroma.it

Intero residenti: € 8,50; ridotto residenti: € 6,50

Intero non residenti: € 9,50; ridotto non residenti: € 7,50

Ingresso ridotto per i possessori MIC card.

Acquisto on line su www.planetarioroma.it a partire dalle ore 12.00 di giovedì 27 novembre.

Prevendita: €1,00 su tutte le tipologie di tariffa.

