Pnrr, Celli: Roma è ripartita, ora dobbiamo guardare oltre il 2026

“Il Pnrr sta rappresentando una sfida cruciale per Roma per una rigenerazione urbana e sociale. È stata un’occasione straordinaria che ha attivato investimenti mirati al rilancio e allo sviluppo del tessuto urbano, con particolare attenzione alle periferie come ad esempio con i PUI Tor Bella Monaca e Corviale.

Ora, però, dobbiamo guardare oltre il 2026 e proiettarci verso il quinquennio 2027–2032, per raccogliere i frutti del grande sforzo progettuale, realizzativo e di governance che abbiamo messo in campo. E’ prioritario completare i progetti in corso, ma anche metterli a sistema nel medio-lungo periodo. Questo significa adottare una visione più ampia del nostro impegno amministrativo facendo ancora più squadra.

L’Assemblea capitolina, attraverso la Commissione Pnrr, e con il lavoro delle sue varie articolazioni, intende continuare a svolgere un ruolo centrale in questo percorso virtuoso per la città. Ringrazio la Commissione Pnrr per avere promosso un’iniziativa di grande importanza e trasparenza per fare il punto sullo stato dell’arte”.

Così la presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli, intervenuta questa mattina in apertura dell’iniziativa “Il Pnrr e l’agenda urbana” promossa dalla Commissione speciale Pnrr di Roma Capitale.

