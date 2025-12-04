Poetando – incontri di poesia in biblioteca, curati da Maurizio Mazzurco e Luciana Raggi, è un appuntamento con cadenza mensile per appassionati e curiosi, che vuole offrire poesia contemporanea e parlare di poesia.

Vengono presentate una o più sillogi poetiche a cura degli autori e di eventuali relatori, attori e musicisti da loro scelti. Il pubblico ha sempre potuto partecipare attivamente.

Notizie sugli eventi e le registrazioni degli incontri si possono trovare a questo link https://mau56f7.wordpress.com/tag/poetando/

I primi eventi sono stati supportati dal prof. Giorgio Patrizi, illustre italianista, che con grande disponibilità ha acconsentito a farsene mentore, e purtroppo prematuramente ci ha lasciato nel settembre 2023.

Per due anni, a partire da gennaio 2023, gli incontri sono stati ospitati grazie alla collaborazione e alla disponibilità delle Biblioteche di Roma. Ora le Biblioteche sono in fase di ristrutturazione, e si stanno cercando nuovi spazi per mantenere sempre viva l’iniziativa.

