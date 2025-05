Poeti e Polizia Locale in campo per il Calciosociale

Il Gruppo XI Marconi della Polizia Locale di Roma Capitale sarà protagonista di un evento sportivo benefico a favore di Calciosociale, patrocinato dal Municpio XI.

Il 3 maggio a partire dalle 9:30, il gruppo XI Marconi scende in campo per sfidare in una partita di calcio la Nazionale Italiana Poeti.

L’incasso sarà devoluto a Calciosociale, realtà profondamente radicata sul territorio ed impegnata da anni nella promozione dell’inclusione sociale, della legalità e della solidarietà, attraverso attività educative e pedagogiche in contesti giovanili ad alto rischio di devianza.

Appuntamento presso la struttura di Calciosociale, a Corviale, in via di Poggio Verde 455.

