Poeti in dialetto a Roma 2025

Sabato 15 febbraio 2024 ore 17-20, presso la Sala Italia dell’UNAR, in via Ulisse Aldrovandi 16, si terrà Poeti in dialetto a Roma 2024, incontro e reading riservato ai poeti in dialetto residenti nella Capitale.

L’evento è promosso dall’Associazione Periferie con l’adesione dell’UNAR (Unione Associazioni Regionali di Roma e del Lazio), dell’Associazione dei Sardi di Roma “il Gremio”, dell’Associazione Pugliese di Roma, della Famiglia Romagnola, del Fogolar Furlan, dell’Associazione dei Lucani a Roma, dell’Associazione degli Umbri, della Società Umanitaria e dell’A.p.s. Polvere di Stelle.

Saluti:

Vincenzo Luciani (Associazione Periferie),

Antonio Maria Masia (Presidente dell’UNAR)

Introduce e conduce: Maurizio Rossi (redazione rivista “Periferie”)

Interventi musicali del Coro Bibliocanto diretto dal M° Paula Gallardo

Reading dei poeti:

Leone Antenone (dialetto romanesco)

Nicoletta Chiaromonte (dialetto romanesco)

Davide Cortese (dialetto siciliano eoliano)

Rosanna Gambarara (dialetto marchigiano)

Maria Lenti

Giuseppe Maria Lotano (dialetto lucano di Castelgrande PZ)

Vincenzo Luciani (dialetto pugliese)

Antonio Maria Masia (sardo)

Fernando Pelliciardi (dialetto Romagnolo)

Lorenzo Poggi (dialetto romanesco)

Maurizio Rossi (dialetto romanesco)

Antonietta Tiberia (dialetto ciociaro)

Paolo Emilio Urbanetti (dialetto romanesco)

Per info: 3407956470

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.