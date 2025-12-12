La presentazione del libro Poeti nei dialetti delle Marche fra Novecento e Duemila di Francesco Piga, edito da Cofine, si terrà sabato 13 dicembre 2025 alle ore 16 presso l’Auditorium “Oriana Fallaci” in via XIV luglio 9 a Castelferretti (Ancona).

Saranno presenti:

l’editore Vincenzo Luciani

il curatore dell’opera Francesco Piga

i poeti inseriti nell’Antologia:

Fabio Maria Serpilli

Nadia Mogini

Maria Lenti

Rosanna Gambarara

Leggeranno:

Mauro D’Ignazio testi di Franco Scataglini

Palo Cappelloni testi di Odoardo Giansanti detto Pasqualon

Sonia Pedini testi di Gabriele Ghiandoni

Alessandra Mannini testi di Anna Elisa De Gregorio

Conduce l’attore e regista Mauro Pierfederici

L’ingresso è libero – Info: 3358193657

https://poetidelparco.it/poeti-nei-dialetti-delle-marche-il-viaggio-della-parola-poetica-tra-ieri-e-oggi/

