Poeti nei dialetti delle Marche fra Novecento e Duemila di Francesco Piga
La presentazione del libro Poeti nei dialetti delle Marche fra Novecento e Duemila di Francesco Piga, edito da Cofine, si terrà sabato 13 dicembre 2025 alle ore 16 presso l’Auditorium “Oriana Fallaci” in via XIV luglio 9 a Castelferretti (Ancona).
Saranno presenti:
l’editore Vincenzo Luciani
il curatore dell’opera Francesco Piga
i poeti inseriti nell’Antologia:
Fabio Maria Serpilli
Nadia Mogini
Maria Lenti
Rosanna Gambarara
Leggeranno:
Mauro D’Ignazio testi di Franco Scataglini
Palo Cappelloni testi di Odoardo Giansanti detto Pasqualon
Sonia Pedini testi di Gabriele Ghiandoni
Alessandra Mannini testi di Anna Elisa De Gregorio
Conduce l’attore e regista Mauro Pierfederici
L’ingresso è libero – Info: 3358193657
Per saperne di più
https://poetidelparco.it/poeti-nei-dialetti-delle-marche-il-viaggio-della-parola-poetica-tra-ieri-e-oggi/
