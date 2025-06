Policlinico Tor Vergata, paziente pretende di saltare la fila e aggredisce una dottoressa

La sala d’attesa del pronto soccorso del Policlinico Tor Vergata si è trasformata, per qualche minuto, in un campo di battaglia.

Erano da poco passate le 9 del mattino di domenica 15 giugno, quando un ragazzo di 22 anni, romano, ha perso completamente il controllo: prima le urla, poi la furia cieca.

Secondo quanto ricostruito, impaziente di essere visitato, il giovane ha aggredito verbalmente una dottoressa di 53 anni. Ma l’escalation è stata rapida.

Dalle parole ai gesti violenti: ha colpito con i pugni una vetrata del triage e scaraventato un computer, che ha finito per colpire in pieno la dottoressa.

Provvidenziale l’intervento della guardia giurata in servizio, che ha bloccato l’aggressore in attesa dell’arrivo della polizia.

Gli agenti della Polizia di Stato hanno quindi arrestato il 22enne, che dovrà rispondere delle accuse di lesioni a pubblico ufficiale (personale sanitario) e danneggiamento.

La dottoressa ferita è stata subito medicata: per lei una prognosi di 15 giorni.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.