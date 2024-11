Policlinico Umberto I, l’attesa degenera in violenza: tre infermieri finiscono nel mirino

Ancora una volta, il personale sanitario si trova a fare i conti con la violenza. Al Policlinico Umberto I di Roma, tre infermieri sono stati aggrediti da un uomo che, infuriato per l’attesa ritenuta eccessiva, ha perso il controllo, sfogando la sua rabbia con calci e pugni.

Il fatto si è verificato il 19 novembre, quando un 47enne originario di Napoli era in fila al pronto soccorso dell’ospedale universitario.

Dopo aver atteso a lungo il suo turno, l’uomo ha iniziato a protestare in modo sempre più acceso.

Il personale infermieristico, notando la sua agitazione, è intervenuto per tranquillizzarlo.

La situazione, però, è rapidamente degenerata: l’uomo si è scagliato contro i tre operatori, aggredendoli fisicamente.

Immediata la chiamata alle forze dell’ordine. Le pattuglie dei commissariati Porta Pia e Università si sono precipitate sul posto, riuscendo a fermare l’uomo.

Identificato, è stato arrestato con accuse pesanti: lesioni personali, minacce e interruzione di pubblico servizio.

I tre infermieri, per fortuna, hanno riportato solo ferite lievi e sono stati assistiti sul posto.

