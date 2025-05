Polizia chiude locale a Trastevere, uscite bloccate e impianti irregolari

A Trastevere, una serata latino-americana come tante altre si è trasformata in un incubo per la sicurezza pubblica. Circa 400 giovani, attratti da una festa con D.J. e musica vibrante, si sono ritrovati in un locale privo delle necessarie autorizzazioni e in condizioni che avrebbero potuto trasformare la festa in tragedia.

Quella che doveva essere una semplice serata di divertimento si è rivelata invece un vero e proprio “bar fittizio”, camuffato da discoteca su due piani, collegati da una scala in legno sorretta da tubolari in ferro senza alcuna certificazione di stabilità.

Un dettaglio che da solo avrebbe rappresentato un serio pericolo per chiunque vi si trovasse a ballare.

Le verifiche della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Roma hanno fatto emergere una lunga lista di irregolarità: uscite di emergenza bloccate da una grata in ferro e da tavoli, divanetti e tendaggi non ignifughi, estintori scaduti, prese elettriche domestiche e un filo elettrico improvvisato, coperto da un nastro adesivo, che attraversava pericolosamente il pavimento della cucina.

Un mix di negligenze e illegalità che ha portato alla chiusura immediata del locale e al sequestro preventivo disposto dalla Procura della Repubblica, convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari.

