Polizia Locale, donna salvata da intenti suicidi a Ponte Milvio

I fatti risalgono alla serata di ieri martedì 8 aprile 2025, quando una pattuglia del II Gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale in transito su Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel, è stata allertata da alcuni passanti circa la presenza di una donna con manifesti intenti suicidi su Ponte Milvio.

Accorsi immediatamente sul posto indicato, gli agenti si sono avvicinati con cautela alla persona, che si trovava, in evidente stato confusionale, seduta sul parapetto del ponte.

Gli operanti, dopo essersi posizionati in modo tale da impedirne la caduta, hanno avviato un dialogo con la donna, riuscendo a tranquillizzarla e farla desistere dai propri intenti.

Una volta messa in sicurezza, la 32enne, di nazionalità italiana, è stata affidata al personale sanitario, nel frattempo sopraggiunto sul luogo, per poi essere trasportata in ospedale per gli accertamenti medici del caso.

