Polizia Locale, duplice intervento anti degrado in zona Balduina e all’interno della Riserva Naturale di Montemario

Proseguono le attività della Polizia Locale di Roma Capitale a contrasto di fenomeni di degrado urbano, con due importanti operazioni eseguite nella mattinata odierna.

Gli agenti del I Gruppo Prati e dell’Unità SPE (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale) sono stati impegnati nelle attività all’interno della Riserva Naturale di Montemario, dove è stato individuato e smantellato un insediamento abusivo composto da 5 baracche, costruite con mezzi di fortuna e trovate prive di occupanti all’interno. Immediatamente avviate le operazioni di pulizia e rimozione di masserizie e rifiuti vari, con l’ausilio di mezzi e personale dell’Ama presenti sul posto.

Importante intervento anti degrado, anche presso il sottopasso ciclabile della Stazione Balduina, dove il personale del XIV Gruppo Montemario della Polizia Locale ha condotto un’operazione di ripristino delle condizioni di decoro urbano, liberando l’area da diversi giacigli e materiali vari.

Identificate 9 persone di nazionalità romena, perseguite ai sensi del Regolamento di Polizia Urbana, nessuna delle quali ha accettato assistenza.

Sul posto è intervenuto anche personale della Polizia di Stato e dei Carabinieri, oltre ad operatori di AMA e Ferrovie dello Stato, per l’avvio delle opere di rimozione dei diversi rifiuti trovati e la pulizia dell’area.

