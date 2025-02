Polizia locale, in arrivo 224 nuovi agenti in servizio

224 agenti della Polizia locale oggi hanno ultimato il loro corso di formazione presso la Scuola del Corpo e da domani saranno assegnati ai vari Gruppi cittadini, dove incominceranno la prima fase della loro attività.

Per l’occasione, questa mattina il comandante del Corpo di Polizia locale di Roma Capitale, Mario De Sclavis, e l’assessore capitolino al Personale, Giulio Bugarini, si sono recati nella sede della Scuola a piazza di Cinecittà e hanno incontrato gli agenti che hanno portato a termine il loro iter formativo per la presa di servizio.

“Sono molto contento di portarvi il saluto e i complimenti del sindaco Roberto Gualtieri e di tutta l’amministrazione capitolina. Il vostro ingresso in servizio – ha detto l’assessore Bugarini – è prezioso per la nostra città, che ha davanti a sé importanti appuntamenti e grandi sfide.

Noi stiamo puntando molto sul Corpo di Polizia locale, infatti voi seguite da vicino i primi 800 assunti a seguito del concorso e a breve assumeremo altri 250 agenti con un ulteriore scorrimento della graduatoria, portando a 1.300 il totale dei nuovi agenti. In bocca al lupo per questo vostro inizio”.

A concludere il corso sono stati 224 agenti dei 250 interessati dallo scorrimento di graduatoria formalizzato alla fine dell’anno scorso. A breve inizieranno i corsi per i rimanenti, che per vari motivi avevano chiesto di posticipare la firma del contratto.

Alla cerimonia di oggi era presente – per portare un suo saluto, accolto con un lungo applauso – anche Daniele Virgili, il giovane agente che aveva partecipato al corso precedente per i primi assunti, investito da un’auto sulla via Tiburtina ai primi del novembre scorso mentre era in servizio, un incidente a seguito del quale ha purtroppo perso una gamba.

“Voglio fare un grande in bocca al lupo ai nuovi arrivati in questa grande famiglia della Polizia locale che, come tale, cercherà di guidare ciascuno in un percorso di crescita professionale volto a rafforzare il legame con la comunità cittadina”, ha dichiarato il comandante De Sclavis, il quale ha aggiunto un ringraziamento particolare a Daniele Virgili, presente questa mattina. “A nome mio e di tutto il Corpo desidero ringraziare Daniele, che oggi ha voluto essere presente qui, con noi, per salutare i nuovi colleghi, portando loro un messaggio positivo di grande forza e perseveranza. Grazie di cuore Daniele”, ha concluso.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.