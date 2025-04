Polizia Locale in azione: scatta il piano speciale per l’addio a Papa Francesco

È partito all’alba di lunedì, senza un attimo di esitazione, il piano straordinario della Polizia Locale di Roma Capitale per garantire ordine e sicurezza nei giorni del commiato a Papa Francesco.

Con la città che si prepara ad accogliere un fiume di fedeli e delegazioni provenienti da ogni angolo del mondo, le strade intorno al Vaticano sono diventate il cuore pulsante di un’imponente macchina operativa.

Il Comando Generale di via della Consolazione si è mosso con rapidità, mettendo subito in atto un dispositivo collaudato per gestire eventi di portata storica.

Già dalle prime ore successive all’annuncio ufficiale della morte del Santo Padre, l’area intorno alla Basilica di San Pietro è stata cinta da centinaia di pattuglie, in una rete fitta e dinamica di controlli, presidi e azioni coordinate.

Una presenza capillare che si è rapidamente estesa anche alle zone limitrofe, per contenere e organizzare l’afflusso che, giorno dopo giorno, va crescendo senza sosta.

Viabilità, sicurezza urbana e supporto ai fedeli: questi i tre pilastri del piano, reso ancora più efficace grazie alla sinergia con le altre forze dell’ordine e all’impiego di agenti in abiti civili, specializzati nel contrasto all’abusivismo e ad attività illecite che rischierebbero di macchiare un momento tanto solenne.

Ma è solo l’inizio. Per le giornate clou del 25 e 26 aprile – tra l’80esimo anniversario della Liberazione e i funerali del Pontefice – il numero degli agenti sul campo è destinato a superare le 2.000 unità.

Un’onda bianca di caschi e divise che veglierà sulla città, regolando ogni passaggio, ogni flusso, ogni angolo in cui Roma si troverà a raccontare il proprio dolore, la propria spiritualità, il proprio ruolo nel mondo.

