Polizia Locale, intervento nel parco di Monte Mario: denunciate 8 persone per occupazione abusiva

É in corso da questa mattina un intervento per il recupero di un’area occupata abusivamente all’interno del Parco di Monte Mario, all’altezza di via Gomenizza.

Impegnati nelle operazioni gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, del I Gruppo Prati e dell’Unità Spe (Sicurezza Pubblica Emergenziale), con la collaborazione del personale Ama e dell’Arma dei Carabinieri, Compagnia Trionfale.

Fermate 8 persone, di varie nazionalità: 2 marocchini, 3 romeni, 2 moldavi e 1 tunisino, che avevano occupato abusivamente 1 casetta in muratura e 4 moduli di proprietà di Roma Capitale, destinati al Servizio Giardini. Trovata anche una tenda in prossimità della struttura in muratura.



Tuttora in atto le opere di pulizia da parte degli operatori Ama, a cui seguiranno gli interventi di messa in sicurezza dell’area, per scongiurare altre occupazioni.

Tutti i soggetti sono stati denunciati per occupazione abusiva, uno di loro anche per furto di corrente elettrica, poiché si era attaccato illecitamente alla rete di illuminazione pubblica.

Nei suoi confronti si è proceduto anche per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. In corso ulteriori accertamenti per verificare la regolarità della loro posizione sul territorio nazionale.

