Polizia Locale, operazione decoro: rimosse oltre 150 carcasse di bicicletta

Proseguono le operazioni per il ripristino del decoro da parte della Polizia Locale di Roma Capitale: rimossi decine di rottami di biciclette in stato di abbandono in diverse zone del I Municipio, molti dei quali rinvenuti nella zona compresa tra la stazione Termini e San Giovanni.

Quest’ultimo intervento, eseguito dalle pattuglie del I Gruppo Centro, con la collaborazione del personale di AMA, Ufficio Decoro, si inserisce in una più ampia attività della Polizia Locale finalizzata a contrastare fenomeni di degrado sul territorio: dall’inizio dell’anno, solo nel Centro Storico, le azioni di controllo degli agenti hanno portato alla rimozione dalla pubblica via di oltre 150 carcasse di bicicletta, alle quali si aggiungono diverse decine di auto e moto in stato di abbandono, senza dimenticare le ulteriori centinaia di key box già rimosse.

Tali attività, atte a salvaguardare il decoro urbano, proseguiranno con azioni di verifica e interventi su tutto il territorio della Capitale.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.