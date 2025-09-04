Polizia Locale salva un’anziana smarrita a via Prenestina

Un gesto di prontezza e umanità ha evitato che una possibile tragedia. Nel tardo pomeriggio di martedì 1 settembre, un agente della Polizia Locale di Roma Capitale, fuori dal servizio, ha notato una donna anziana in evidente stato di confusione davanti a una farmacia di via Prenestina.

La signora, 88 anni, risultava dispersa da poche ore e presentava vuoti di memoria che la rendevano incapace di orientarsi da sola.

L’agente non ha esitato: insieme al personale della farmacia l’ha rassicurata e assistita, cercando di ottenere informazioni utili sulla sua identità, mentre contattava la centrale operativa e allertava il 118.

Pochi minuti dopo sono arrivati i colleghi del V Gruppo Prenestino, che hanno preso in carico la situazione e avviato le procedure per rintracciare i familiari della donna.

Grazie alla denuncia di scomparsa e alle informazioni raccolte, è stato possibile contattare la famiglia e riportare la signora a casa in sicurezza, dopo le visite del personale sanitario.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.