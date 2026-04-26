Poliziotti “in famiglia” bloccano ladro d’auto: arresto in diretta sotto casa

Doveva essere una serata qualunque, il rientro a casa dopo il turno. Invece, per due agenti della Polizia di Stato, si è trasformata in un intervento in piena regola, concluso con un arresto.

I due poliziotti, in servizio rispettivamente alla Squadra Mobile di Roma e al VI Distretto Casilino, erano fuori servizio quando, poco dopo le 22, sono stati richiamati da forti rumori provenienti dalla strada.

Affacciatisi alla finestra, hanno subito notato un uomo intento a colpire con violenza un’auto parcheggiata sotto la loro abitazione, utilizzando un oggetto rosso.

È bastato uno sguardo per decidere di intervenire. In pochi istanti i due sono scesi in strada e si sono lanciati all’inseguimento, mentre la Sala Operativa della Questura, allertata immediatamente, seguiva in tempo reale le fasi dell’azione mantenendo il contatto telefonico con gli agenti.

La caccia si è conclusa dopo alcune centinaia di metri, quando i due poliziotti si sono trovati faccia a faccia con l’uomo proprio mentre stava completando un furto. Dopo aver infranto il finestrino di un’altra vettura in sosta, era riuscito a introdursi nell’abitacolo per impossessarsi degli oggetti all’interno.

Alla vista degli agenti ha tentato una fuga disperata, ma è stato bloccato grazie all’intervento congiunto della coppia e di una pattuglia del Commissariato Porta Pia, giunta sul posto seguendo le indicazioni della Sala Operativa.

Sottoposto a perquisizione, il sospetto è stato trovato in possesso di un kit da scasso: un martello frangi-vetro, un coltello a serramanico e una lama in alluminio utilizzata per forzare le serrature. Accompagnato negli uffici di polizia, è stato identificato come un 31enne romano, già noto alle forze dell’ordine.

Per lui sono scattate le manette con l’accusa di tentato furto su autovettura, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi. L’arresto è stato successivamente convalidato dall’Autorità giudiziaria.

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