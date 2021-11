Poliziotto libero da servizio fa arrestare due borseggiatori in zona Colli Albani

Fermati e identificati i due borseggiatori che avevano rubato il portafogli ad un anziano signore che ieri all’ora di pranzo era da poco uscito dalla sua banca.

I due di origine rumena e di 37 e 21 anni erano stati notati in atteggiamenti strani nelle vicinanze di via Giovanni Botero angolo via Appia Nuova da un agente della Polizia di Stato del Commissariato Appio in quel momento libero dal servizio che li ha seguiti mentre con passo veloce si allontanavano dalla vittima.

Quindi dopo aver richiesto l’ausilio dei suoi colleghi, li ha pedinati fino all’interno di un giardino dove insieme ai colleghi li ha fermati. Uno dei due ha cercato di occultare il contenuto del portafogli gettandolo a terra e il complice ha cercato di nascondere nella tasca dei pantaloni il portafogli.

Sono stati perquisiti e trovati in possesso di denaro contante, una carta bancomat e una carta di credito di cui non sapevano giustificare la provenienza, oltre a vari documenti personali.

Portati negli uffici del commissariato e dopo aver accertato che le carte erano di proprietà della vittima, i due sono stati arrestati per furto con destrezza e su disposizione del Pubblico Ministero accompagnati presso le camere di sicurezza della Questura in attesa della direttissima.

Il portafogli è stato riconsegnato all’anziano signore.