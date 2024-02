Polli decapitati al parco delle Energie, al Prenestino: l’ombra dei riti voodoo

Ritrovamento in stile horror al parco delle Energie in zona Prenestino. Dove qui un cittadino si è trovato davanti le tre carcasse di animali poggiate sotto un albero mentre passeggiava nell’area verde che si trova a ridosso della via Prenestina. L’accaduto nella giornata di ieri, Martedì 20 Febbraio 2024.

È stato poi lo stesso residente, che si trovava al parco delle Energie a fare una passeggiata, a richiedere l’intervento alla polizia. Un macabro rinvenimento, un possibile rito voodoo o rito satanico. Resta l’orrore.

Fra le ipotesi quella di un rituale che viene attuato dalle organizzazioni che sfruttano la prostituzione. Una magia nera per costringere le donne al meretricio e “legarle” a questa pratica, incudendo in loro terrore e possibili gravi conseguenze sulle ragazze e i loro familiari. Sull’accaduto indaga ora la polizia.

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati