Pomeriggio letterario con Orietta  Petrignani e Giovanni Giannantonio

Il buio, rigido e denso, di una lunga strada in un pomeriggio invernale è stato squarciato dal calore sonoro e letterario di un cenacolo.

Due autori Orietta Petrignani e Giovanni Giannantonio, hanno presentato le loro pubblicazioni, Colori e sinfonie per Orietta e Tutti i colori del buio per Giovanni, mostrando una porzione intima e delicata della loro anima per poterla condividere con i presenti.

Due persone che per professione sanno guardare il buio ma che per vocazione hanno saputo cogliere un caleidoscopio di colori dentro l’assenza di luce e con coraggio lo hanno manifestato all’interno delle loro opere letterarie e pittoriche, come raccontato da loro durante la presentazione.

Francesca Lily Sorrentino e Marcello Flaviani (Er Guerriero), l’una con le poesie dedicate a Van Gogh, l’altro con le sue rime in romanesco hanno ulteriormente colorato l’evento.

Il buio che rigido e denso come una coltre avvolgeva la strada era stato ormai squarciato dai colori e dal colore goduto nella sede della Coopthc grazie a Mirko Pascale presidente di Toghether let’s Help the Community che con grazia, professionalità e cordialità offriva un ulteriore e piacevole colore grazie alle gustose preparazioni offerte.