Pomezia, dramma in pieno giorno: 25enne si spara con la pistola del padre

Un colpo secco, poi le urla. È successo intorno a mezzogiorno di martedì 12 novembre a Pomezia, nella zona della pista ciclabile. Un ragazzo di 25 anni è stato trovato riverso a terra, ferito gravemente da un colpo di pistola.

A dare l’allarme sono stati i residenti, che hanno sentito lo sparo provenire dalla strada e hanno subito chiamato il 112.

Sul posto sono arrivati in pochi minuti i carabinieri della compagnia di Pomezia e un’ambulanza del 118, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare: è morto poco dopo l’arrivo all’ospedale Sant’Anna, dove era stato trasportato in condizioni disperate.

Secondo una prima ricostruzione, il 25enne avrebbe impugnato la pistola regolarmente detenuta dal padre, una guardia giurata, e avrebbe esploso un colpo che non gli ha lasciato scampo.

Gli investigatori stanno verificando ogni dettaglio, ma l’ipotesi principale è quella di un gesto estremo.

La zona, normalmente tranquilla, è rimasta a lungo presidiata dalle pattuglie dei carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e ascoltato i testimoni. L’arma, una pistola di ordinanza, è stata sequestrata.

