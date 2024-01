Pomezia: Falco impigliato in una rete dentro l’outlet, salvato dai Vigili del Fuoco

E’ accaduto nella serata di ieri, Giovedì 25 Gennaio 2024, dove Intorno alle ore 23 i Vigili del fuoco sono stati chiamati per prestare soccorso ad un falco incastrato in una rete, in via del Ponte di Piscina Cupa 64, all’interno dell’outlet di Castel Romano. Sul posto è giunta la squadra dei Vigili del fuoco di Pomezia con l’autoscala che lo ha portato in salvo. Il rapace è stato poi affidato alle persone competenti presenti sul posto.

