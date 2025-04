Pomezia, inseguimento nella notte: arrestati due 16enni su un’auto rubata

Una notte movimentata sulle strade di Pomezia, dove i Carabinieri della Compagnia locale hanno arrestato due ragazzi di 16 anni, protagonisti di un inseguimento ad alta tensione.

I giovani, entrambi italiani, sono ora gravemente indiziati di ricettazione, tentato furto, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.

Tutto è iniziato durante un normale pattugliamento notturno lungo via dei Castelli Romani.

I militari dell’Aliquota Radiomobile hanno incrociato un’auto sospetta: a bordo due persone incappucciate, su un veicolo risultato poi rubato e con le targhe manomesse. Alla vista dei lampeggianti, i ragazzi hanno premuto sull’acceleratore tentando di sfuggire alla cattura.

Ne è nato un inseguimento ad alta velocità, terminato solo quando i due minorenni hanno abbandonato l’auto per proseguire la fuga a piedi. La corsa, però, è durata poco: i Carabinieri li hanno rincorsi e bloccati, riuscendo a neutralizzarli dopo una breve colluttazione.

Dentro l’auto, i militari hanno trovato strumenti da scasso: grosse pietre e pinze, strumenti tipici usati per furti negli esercizi commerciali. E, infatti, i successivi accertamenti hanno confermato che i due avevano appena tentato un colpo in un noto bar della zona.

Arrestati, i ragazzi sono stati trasferiti al centro di prima accoglienza di Roma.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.