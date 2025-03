Ponte di Ferro, ancora uno slittamento: l’apertura sarà il 20 marzo

Dopo una serie di rinvii, la riapertura del Ponte di Ferro, che collega Marconi e Ostiense, è ora prevista per le ore 12 di giovedì 20 marzo. La data, confermata da Anas, segna la fine dei lavori su un’infrastruttura strategica per la mobilità cittadina.

Fine dicembre 2023 – Primo annuncio di riapertura

Febbraio 2024 – Primo rinvio

17 marzo 2025 – Data comunicata dal sindaco Gualtieri in un’intervista radiofonica

20 marzo 2025 – Data definitiva

Il sindaco Roberto Gualtieri ha dichiarato che “il ponte sarà ora in grado di sopportare il peso di 30 tonnellate, permettendo il passaggio anche a mezzi pesanti e trasporto pubblico, una novità rispetto al passato“. Dopo l’incendio del 2021, il ponte era infatti accessibile solo a veicoli sotto le 3,5 tonnellate.

Il rinvio di tre giorni è stato causato principalmente dalle piogge, che hanno ritardato le ultime operazioni di cantiere. Inoltre, lo slittamento consentirà anche la presenza del Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini all’inaugurazione.

L’azienda di trasporto pubblico ATAC aveva inizialmente previsto modifiche alle linee 780 e 96 dal 17 marzo, ma con il rinvio della riapertura anche questi cambiamenti slitteranno al 20 marzo.

Dal 20 marzo, il Ponte di Ferro tornerà finalmente operativo per veicoli privati, pedoni e mezzi pubblici.

