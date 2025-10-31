Ponte di Nona, 32enne ai domiciliari gestiva lo spaccio da casa: in cucina 92 dosi di hashish

Nei guai un 32enne romano già sottoposto ai domiciliari con braccialetto elettronico, sorpreso a gestire un’attività di spaccio direttamente dalla sua abitazione di via don Primo Mazzolari, nella zona di Ponte di Nona.

Nel pomeriggio di sabato 18 ottobre, durante un normale servizio di controllo, i Carabinieri della Stazione Roma Settecamini hanno notato un uomo uscire dal palazzo dove viveva il 32enne.

L’individuo, già conosciuto alle forze dell’ordine, è stato fermato e trovato in possesso di 10 dosi di hashish per un peso complessivo di 16 grammi.

Insospettiti, i militari hanno deciso di estendere la perquisizione all’appartamento del giovane ai domiciliari.

All’interno, nascosti in un mobile della cucina, sono stati rinvenuti 92 involucri della stessa sostanza, confezionati in carta da forno e pronti per la vendita, oltre a 1.700 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Il 32enne, disoccupato e con precedenti, è stato arrestato in flagranza e portato nel carcere di Rebibbia dopo la convalida del fermo da parte dell’autorità giudiziaria.

