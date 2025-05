Ponte di Nona, colpo notturno in farmacia: via con 1.200 euro

Un taglio netto alla serranda, pochi minuti d’azione e una fuga nel cuore della notte con la cassa sotto braccio. È il bottino da 1.200 euro quello portato via dai ladri che, nella notte di martedì 13 maggio, hanno assaltato la farmacia Palermo su viale Francesco Caltagirone.

Il blitz è scattato intorno alle 3 del mattino. I malviventi – almeno due secondo le prime ricostruzioni – hanno reciso la saracinesca dell’ingresso principale e, senza perdere tempo, hanno forzato la porta vetrata.

Una volta dentro, hanno puntato dritti alla cassa. Nessun altro obiettivo, niente arredi danneggiati, nessun farmaco rubato: un colpo mirato e velocissimo.

Una volta ottenuto ciò che volevano, i ladri si sono dati alla fuga, lasciando dietro di sé solo silenzio e danni.

Ora, sulla vicenda indaga la polizia, che ha già acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, nella speranza che volti, movimenti o dettagli utili possano portare all’identificazione dei responsabili.

Dal canto suo, lo staff della farmacia ha scelto di non fermarsi. “Nonostante l’accaduto, siamo operativi e stiamo lavorando per risolvere ogni eventuale disagio nel più breve tempo possibile”, si legge sui canali ufficiali dell’attività. “Ci scusiamo per eventuali attese e vi ringraziamo per la comprensione. Grazie per il vostro supporto”.

