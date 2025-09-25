Ponte di Nona: giovane 24enne fermato con oltre 1 kg di stupefacenti

Un giovane di 24 anni è stato arrestato ieri mattina dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Tivoli, sorpreso con un vero e proprio tesoro di sostanze stupefacenti pronto per lo spaccio.

L’arresto è avvenuto a Ponte di Nona, dove i militari, impegnati in un servizio mirato contro la droga, hanno notato il giovane muoversi con fare sospetto nei pressi della sua abitazione.

Immediato il controllo, seguito da una perquisizione domiciliare che ha portato alla luce un “magazzino” di stupefacenti: 565 grammi di marijuana, 282 di hashish, 87 di cocaina e 93 di crack, tutti già suddivisi in dosi e pronti per la vendita.

Sequestrati anche bilancini, bustine e 3.330 euro in contanti, probabile provento dell’attività illecita. Il ragazzo è stato arrestato in flagranza e l’arresto è stato convalidato dal Tribunale di Roma.

