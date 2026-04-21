Ponte di Nona, il “mago delle serrature” incastrato dai proprietari: arrestato con un arsenale da scasso

Sorpreso in casa mentre tentava il colpo, bloccato dopo una colluttazione con i proprietari e arrestato pochi minuti dopo dalla polizia.

È finita così la fuga di un 46enne georgiano, fermato in un appartamento a Ponte di Nona nella periferia di Roma dove si era introdotto illegalmente.

Determinante la reazione dei proprietari, che lo hanno scoperto all’interno dell’abitazione e hanno dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti in tempi rapidissimi gli agenti del VI Distretto Casilino e le Volanti della Questura, riuscendo a bloccare l’uomo dopo un tentativo di fuga fallito.

Ma a colpire gli investigatori non è stata solo la dinamica dell’irruzione. A delineare il profilo dell’indagato è stato soprattutto il materiale rinvenuto: due borse, perse durante la fuga, contenevano un vero e proprio arsenale da scasso.

Non semplici attrezzi improvvisati, ma strumenti altamente specializzati, capaci di operare su diverse tipologie di serrature, anche complesse.

All’interno sono stati trovati dispositivi per la manipolazione e la decodifica dei sistemi di chiusura, chiavi modificate e grezze, attrezzi professionali per serrature a doppia mappa e strumenti per l’apertura non distruttiva.

Un kit completo, corredato anche da utensili per l’effrazione fisica e da accessori per la manutenzione dell’attrezzatura.

Un vero e proprio “laboratorio portatile”, secondo quanto ricostruito dagli agenti, che lascia pochi dubbi su una preparazione tecnica avanzata e su un’attività tutt’altro che occasionale.

Gli accertamenti successivi hanno rafforzato questo quadro: l’uomo utilizzava diversi alias ed è risultato già gravato da numerosi precedenti per reati predatori commessi in varie zone d’Italia.

Per il 46enne sono scattate le manette. Dopo la convalida dell’arresto, l’autorità giudiziaria ha disposto la custodia cautelare in carcere. L’uomo è ora gravemente indiziato di tentata rapina in abitazione.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.