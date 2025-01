Ponte Galeria, il parcheggio della vergogna: tra rifiuti e materiali speciali

A Ponte Galeria, nel cuore dell’XI Municipio di Roma, c’è un’area che avrebbe dovuto essere un semplice parcheggio di servizio.

Oggi, però, si è trasformata in una vera e propria discarica a cielo aperto, con rifiuti di ogni genere e persino un barchino incagliato tra detriti e spazzatura.

Una scena surreale che lascia i residenti indignati e preoccupati per l’ambiente, visto che l’area sorge a pochi passi dal Rio Galeria.

A denunciare il degrado è Marco Palma, vicepresidente del Consiglio Municipale e membro di Fratelli d’Italia, che lancia l’allarme:

“ Quell’area, strategica per i pendolari che utilizzano la linea ferroviaria FL1, è diventata un simbolo di abbandono. Tra i rifiuti più assurdi mai visti in una zona di sosta pubblica, spicca addirittura un barchino. Serve un intervento immediato prima che la situazione degeneri ulteriormente”.

Ma non è solo il barchino a suscitare scalpore. Tra i rifiuti si trovano resti di manichini, ammassi di detriti e persino un’auto che sembra essere diventata un rifugio di fortuna o semplicemente un relitto dimenticato. Un’immagine che ricorda le scene di un celebre film di Aldo, Giovanni e Giacomo, ma che nella realtà non fa affatto ridere.

Di fronte a questo scenario allarmante, Palma ha già inviato una richiesta formale agli uffici competenti, proponendo un piano d’azione mirato a risolvere il problema in modo definitivo. Le sue proposte includono:

Bonifica immediata dell’area e rimozione dei rifiuti, compresi il barchino e i materiali speciali

Installazione di telecamere di sorveglianza per monitorare l’area ed evitare nuovi scarichi abusivi

Gestione controllata dell’accesso, con un sistema di vigilanza e un eventuale piccolo contributo giornaliero per garantire il presidio costante della zona

Un piano che punta a riqualificare l’area e restituire decoro a Ponte Galeria, ma che necessita di una risposta tempestiva da parte del Comune.

Nel frattempo, i cittadini non intendono arrendersi e chiedono interventi immediati prima che il parcheggio diventi definitivamente una discarica senza ritorno.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.