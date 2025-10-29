Ponte Galeria, perde il rimorchio della bisarca: colpite due auto su via della Magliana

Attimi di paura questa mattina in zona Ponte Galeria, dove il rimorchio di una bisarca, il camion utilizzato per il trasporto di automobili, si è improvvisamente staccato colpendo in pieno due vetture in transito.

L’incidente è avvenuto intorno alle 08:00 in via della Magliana, all’altezza del civico 1348, in direzione Ponte Galeria.

Coinvolte una Fiat Panda e una Opel Crossland X, centrata dal rimorchio del mezzo pesante che stava viaggiando nella corsia opposta.

Per fortuna, nonostante la violenza dell’impatto, nessuno dei conducenti è rimasto ferito: i due automobilisti sono riusciti a uscire illesi dalle rispettive vetture.

Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti del XI Gruppo Marconi della Polizia Locale di Roma Capitale, che hanno eseguito i rilievi scientifici e regolato la viabilità.

Una delle due corsie è rimasta occupata dai veicoli coinvolti, costringendo i caschi bianchi a istituire un senso unico alternato per consentire la rimozione del rimorchio e la messa in sicurezza dell’area.

Inevitabili i disagi alla circolazione, con lunghe code e traffico rallentato anche in prossimità di via Portuense.

L’episodio ha riacceso le preoccupazioni dei residenti, che da tempo segnalano la pericolosità del tratto stradale.

“Non mettere i dossi su via della Magliana davanti alle abitazioni prima o poi ci farà scappare il morto”, ha commentato un residente, esasperato.

Sulla stessa linea anche il consigliere del Municipio XI Arvalia-Marconi Marco Palma (FDI), che ha ricordato come la sicurezza di via della Magliana sia già stata oggetto di sue precedenti interrogazioni:

“La velocità e la presenza costante di mezzi pesanti rendono quella zona estremamente rischiosa. Poco distante c’è anche la fermata del Cotral: poteva accadere una tragedia. Riproporrò il tema sia in consiglio municipale che in Campidoglio”.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.